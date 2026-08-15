Dire-Lire Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Quand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Dire-Lire vous offre un espace de partage qui commence par les livres mais ne s’arrête pas aux livres. Venez raconter vos coups de coeur culturels !Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly et trouvez le meilleur itinéraire

