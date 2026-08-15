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Dire-Lire Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

vendredi 11 décembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault

Dire-Lire Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 14:00 – 15:30
Gratuit : oui Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte 

Quand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Dire-Lire vous offre un espace de partage qui commence par les livres mais ne s’arrête pas aux livres. Venez raconter vos coups de coeur culturels !Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre · 14h · durée 1h30 · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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