Direction la Nouvelle-Calédonie
Direction la Nouvelle-Calédonie Musée Hèbre Rochefort mercredi 25 février 2026.
Musée Hèbre, 63 avenue Charles De Gaulle, Rochefort, Charente-Maritime
Tarif : 6.5 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
Fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-24
Partez à la rencontre de la culture kanak à travers une visite de nos collections.
Musée Hèbre
63 avenue Charles De Gaulle
Rochefort 17300
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 82 91 66
hebre@ville-rochefort.fr
English : Heading to New Caledonia
Discover Kanak culture through a tour of our collections.
