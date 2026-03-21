Directions Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Olivier Alain

Directions

Ensemble vocal de la Maîtrise de Paris et classe de direction de chœur

Pierre-Louis de Laporte, direction musicale

Concert de l’Ensemble de jeunes voix d’hommes

Le vendredi 26 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T18:30:00+02:00_2026-06-26T19:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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