Directions Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Directions Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 26 juin 2026.
Salle Olivier Alain
Directions
Ensemble vocal de la Maîtrise de Paris et classe de direction de chœur
Pierre-Louis de Laporte, direction musicale
Concert de l’Ensemble de jeunes voix d’hommes
Le vendredi 26 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T18:30:00+02:00_2026-06-26T19:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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