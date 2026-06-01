Dis donc, on mangerait pas une Sardine ? Saint-Ybard
Dis donc, on mangerait pas une Sardine ? Saint-Ybard vendredi 26 juin 2026.
Saint-Ybard
Dis donc, on mangerait pas une Sardine ?
Place de l’église Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Comité des Fêtes vous invite à une grande soirée gourmande et festive au cœur du village !
Au menu
Sardines grillées
Petits cœurs en persillade
Grillades de porc
Chipolatas
Frites
Buvette.
Les Sax’Bandas seront là pour mettre l’ambiance et faire vibrer la place du village.
Et pour terminer la soirée en beauté, DJ sous le kiosque ! .
Place de l’église Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 68 32 25
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English : Dis donc, on mangerait pas une Sardine ?
L’événement Dis donc, on mangerait pas une Sardine ? Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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