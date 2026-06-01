Dis donc, on mangerait pas une Sardine ? Saint-Ybard vendredi 26 juin 2026.

Saint-Ybard

Dis donc, on mangerait pas une Sardine ?

Place de l’église Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Comité des Fêtes vous invite à une grande soirée gourmande et festive au cœur du village !

Au menu

Sardines grillées

Petits cœurs en persillade

Grillades de porc

Chipolatas

Frites

Buvette.

Les Sax’Bandas seront là pour mettre l’ambiance et faire vibrer la place du village.

Et pour terminer la soirée en beauté, DJ sous le kiosque ! .

Place de l’église Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 68 32 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dis donc, on mangerait pas une Sardine ?

L’événement Dis donc, on mangerait pas une Sardine ? Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze