Disco-beach Houlgate
Disco-beach Houlgate samedi 18 juillet 2026.
Houlgate
Disco-beach
Promenade Roland Garros et plage Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Envie d’une soirée années 80 ? Venez en famille ou entre amis pour danser sur les hit-parades et profiter d’un cadre idyllique !
Envie d’une soirée année 80 ? Venez en famille ou entre amis pour danser sur les hit-parades discos et profiter d’un cadre idyllique ! .
Promenade Roland Garros et plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Disco-beach
Fancy an 80s party? Bring the whole family or just a few friends to dance to the hits and enjoy an idyllic setting!
L’événement Disco-beach Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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