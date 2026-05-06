Houlgate

Disco-beach

Promenade Roland Garros et plage Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Envie d’une soirée années 80 ? Venez en famille ou entre amis pour danser sur les hit-parades et profiter d’un cadre idyllique !

Envie d’une soirée année 80 ? Venez en famille ou entre amis pour danser sur les hit-parades discos et profiter d’un cadre idyllique ! .

Promenade Roland Garros et plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Disco-beach

Fancy an 80s party? Bring the whole family or just a few friends to dance to the hits and enjoy an idyllic setting!

L’événement Disco-beach Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge