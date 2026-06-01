Disco Oliv’etincelles Olivet
Disco Oliv’etincelles Olivet samedi 27 juin 2026.
Olivet
Disco Oliv’etincelles
Olivet Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La commune d’Olivet vous convie à une journée d’animations
15h jeu de piste sur inscription
16h- 18h tour de calèche dans la commune
16h escrime médiévale, chamboule tout, jeux en bois
17h30 18h numéro de dressage équin
18h- 19h tir à la corde
Feu de la Saint-Jean et soirée dansante .
Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 73 23 mairie.olivet53@orange.fr
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English :
The town of Olivet invites you to %E0 a day of activities
L’événement Disco Oliv’etincelles Olivet a été mis à jour le 2026-06-18 par LAVAL TOURISME
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