Olivet

Disco Oliv’etincelles

Olivet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La commune d’Olivet vous convie à une journée d’animations

15h jeu de piste sur inscription

16h- 18h tour de calèche dans la commune

16h escrime médiévale, chamboule tout, jeux en bois

17h30 18h numéro de dressage équin

18h- 19h tir à la corde

Feu de la Saint-Jean et soirée dansante .

Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 73 23 mairie.olivet53@orange.fr

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English :

The town of Olivet invites you to %E0 a day of activities

L’événement Disco Oliv’etincelles Olivet a été mis à jour le 2026-06-18 par LAVAL TOURISME