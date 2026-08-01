Disco salades de l’été Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Disco salades de l’été

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 19:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Rejoignez les Disco salades du Moulin d’Eymet !

Recettes inventives, musique et bonne humeur pour transformer les produits locaux de saison moches ou en surplus en plats savoureux.

Cet été, le Moulin d’Eymet vous invite, tous les samedis, à un moment convivial et engagé

– découvrir les fruits et légumes de saisons de nos maraîchers,

– les sauver avant qu’ils ne soient jetés parce que trop petits, déformés ou en surplus,

– les cuisiner dans le cadre d’un atelier collectif,

– partager un repas ensemble

– lutter contre le gaspillage alimentaire !

On cuisine en musique, on discute dans la bonne humeur, on déguste ensemble… et on repart avec le sourire et de nouvelles recettes inventives et de saison !

Sur réservation. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English :

L’événement Disco salades de l’été Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides