Disco salades de l’été Moulin d’Eymet Eymet
samedi 29 août 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Disco salades de l’été
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Rejoignez les Disco salades du Moulin d’Eymet !
Recettes inventives, musique et bonne humeur pour transformer les produits locaux de saison moches ou en surplus en plats savoureux.
Cet été, le Moulin d’Eymet vous invite, tous les samedis, à un moment convivial et engagé
– découvrir les fruits et légumes de saisons de nos maraîchers,
– les sauver avant qu’ils ne soient jetés parce que trop petits, déformés ou en surplus,
– les cuisiner dans le cadre d’un atelier collectif,
– partager un repas ensemble
– lutter contre le gaspillage alimentaire !
On cuisine en musique, on discute dans la bonne humeur, on déguste ensemble… et on repart avec le sourire et de nouvelles recettes inventives et de saison !
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English :
L’événement Disco salades de l’été Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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