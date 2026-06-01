DISCOBOLE : Stéphane Hoareau_RITUAL RIOTS, L’atelier du plateau, Paris

DISCOBOLE : Stéphane Hoareau_RITUAL RIOTS Vendredi 19 juin, 20h00 L’atelier du plateau Paris

Prix modéré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

A l’origine de ce projet, Stéphane Hoareau pense la créolité comme une force d’unité, de résistance et de transmission. Il poursuit avec Ritual Riots un travail de revivification du maloya, qu’il ouvre ici au dialogue avec le vaudou haïtien, le rock et le jazz.

Concu comme une aventure collective sans hiérarchie, Ritual Riots développe une esthétique où chaque musicien est à la fois interprète et acteur du rituel. Les percussions, les voix, les cordes et les pulsations s’entrelacent pour créer une énergie organique et incantatoire, fidèle à l’esprit des musiques de transe créoles. Cette douceur puissante, jamais frontale, agit comme une résistance lente et déterminée, affirmant que la musique peut être un acte à la fois politique, spirituel et profondément humain.

Line-up : Stéphane Hoareau I guitare, choeurs & direction / David Doris I percussions & choeurs / Claude Saturne I percussions & choeurs / Théo Girard I contrebasse & choeurs / David Aknin I batterie & choeurs

Discobole Cie & Label est conventionnée DRAC sur la période 2025 2026.

L’atelier du plateau 5 rue du plateau 75020 Paris Paris 75020 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

Porté par Stéphane Hoareau, guitariste réunionnais, RITUAL RIOTS ouvre un dialogue entre maloya, vaudoo haïtien, jazz et rock. discobole maloya

Cécile Rogue