Discours à la nation Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Discours à la nation

Samedi 9 mai 2026 à partir de 15h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.9 – 12.9 – 12.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du week-en amateur, le Divadlo Théâtre propose le spectacle Discours à la nation d’après Ascanio Celestini, à partir de 10 ans.Enfants

Toujours est-il que nous sommes immobiles chacun dans son trou. En un million d’années la mouche non plus n’a pas appris à échapper à l’araignée. Dans Discours à la nation, Ascanio Celestini évoque une nouvelle fois la relation entre la classe dominante et la classe dominée, mais renverse ici son point de vue cette fois, ce sont les puissants qui parlent.



Des discours d’un cynisme suffoquant débarrassés de leur vernis de respectabilité, qui se révèlent d’un grotesque aussi comique qu’effrayant. La docilité du peuple, la démission des syndicats, le marché globalisé, sont aussi mis en situation dans le livre. Celestini met le doigt sur les aberrations de nos sociétés modernes. Les pages de ce livre tintinnabulent comme un trousseau de clés.



Au cœur de chaque histoire, il y a une image, le ton noir de la fable, une vertigineuse parabole anarchique (ou anarchiste) des mots qui ouvrent en grand des portes dans la tête du lecteur. Avec sa langue inimitable, à la fois tendre et vipérine, d’une poésie sautillante, d’un humour ravageur ; avec sa conscience politique et un véritable amour des petites gens ; avec son sens aigu de la musicalité des mots, Ascanio Celestini a construit en quelques années une grande œuvre. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the weekend amateur program, Divadlo Théâtre presents Discours à la nation (Speech to the Nation) by Ascanio Celestini, for ages 10 and up.

L’événement Discours à la nation Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille