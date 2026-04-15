Discussion entre parents !, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Discussion entre parents ! Jeudi 16 avril, 18h00 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Prenez un temps pour vous, entre parents, pour échanger et réfléchir autour de votre rôle et de votre quotidien. La thématique : “Quel parent je veux être ?”

En petit groupe, cet atelier propose d’aborder différentes questions liées à la parentalité : les besoins des enfants, les façons d’éduquer, ou encore la place de chacun… le tout dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Possibilité de garde d’enfants sur place (à partir de 3 ans)

Jeudi 16 AVRIL 2026 18H-20H

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit

Sur inscription

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]

Prenez un temps pour vous, entre parents, pour échanger et réfléchir autour de votre rôle et de votre quotidien. La thématique : “Quel parent je veux être ?” parentalité bellangerais