DISNEY SYMPHONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan
DISNEY SYMPHONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan samedi 19 décembre 2026.
Perpignan
DISNEY SYMPHONIQUE
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 41
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:29:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Au Palais des Congrès, laissez-vous emporter par la magie…
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Palais des Congrès, let yourself be swept away by the magic?
L’événement DISNEY SYMPHONIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN TOURISME
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