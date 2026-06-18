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DISNEY SYMPHONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan

DISNEY SYMPHONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan

DISNEY SYMPHONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan samedi 19 décembre 2026.

Lieu : Place Armand Lanoux

Adresse : Palais des Congrès

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 17:29:00

Tarif : 35 35 41 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DISNEY SYMPHONIQUE

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 41

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:29:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Au Palais des Congrès, laissez-vous emporter par la magie…
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congrès, let yourself be swept away by the magic?

L’événement DISNEY SYMPHONIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN TOURISME

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