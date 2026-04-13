Disparition à la Bibliothèque ! À la recherche des héros perdus, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Disparition à la Bibliothèque ! À la recherche des héros perdus, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 17 juin 2026.
Disparition à la Bibliothèque ! À la recherche des héros perdus Mercredi 17 juin, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Les héros de tes livres préférés ont disparu ! Vite, rendez-vous à la bibliothèque pour tenter de les retrouver !
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Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
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