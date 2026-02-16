Distillerie artisanale Normande, visite et dégustation Rouen

Distillerie artisanale Normande, visite et dégustation

15a Rue Gustave Eiffel Rouen Seine-Maritime

2026-03-19 18:00:00

2026-03-19 19:30:00

2026-03-19 2026-04-16 2026-06-18

L’esprit rebelle du terroir normand ! Installée au cœur de la Normandie, La Distillerie Franc-Tireur bouscule les codes avec des spiritueux d’exception, 100% bio et artisanaux.

Du Gin au Whisky en passant par des créations audacieuses, chaque flacon incarne l’exigence et l’indépendance. Comme son nom l’indique, la distillerie Franc-Tireur est une combattante indépendante. La vision de Franc-Tireur est simple créer des spiritueux à la personnalité unique grâce à leurs matières premières locales de grande qualité distillées selon des méthodes ancestrale.

Durant cette visite, c’est toute l’histoire de la création de la distillerie qui vous fera racontée par son fondateur Julien Sevestre, franc-tireur passionné !

L’Alambic sera en fonctionnement et dégagera des vapeurs sensationnelles.

Suivre ensuite un moment de partage convivial autour de la dégustation où 7 à 10 références de spiritueux vous seront proposés (Vodka, Rhum, Whisky, Pastis, liqueurs et Rhum arrangé) accompagnés de terrines, fromages et pains.

Une boutique sur place pour permettra de repartir avec un souvenir ou un cadeau à offrir 10% de remise sur l’achat des bouteilles lors de la visite.

L’origine et la qualité des matières premières utilisation d’une eau absolument pure ainsi que les plus fines plantes botaniques sourcées localement à chaque fois que cela est possible, sans oublier une fabrication respectueuse de l’environnement.

Le respect des méthodes traditionnelles la magie de la distillation s’opère dans leur propre alambic à colonne fabriqué en France, dans les règles de l’art. Chez Franc-Tireur, tout est fait patiemment à la main, de la distillation au cirage de la bouteille.

Le plaisir des sens grâce à la conjugaison des deux points précédents, Franc-Tireur vous promet des spiritueux uniques et étonnants aux recettes finement étudiées pour vous offrir de beaux moments de dégustation, seuls ou en cocktails

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

