Distillerie de la Sainte-Famille, Distillerie Kario, Belley

Distillerie de la Sainte-Famille 5 et 6 juin Distillerie Kario Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Depuis 120 ans, les Frères de la Sainte-Famille produisent des boissons aux vertus bienfaitrices, savant mélange de plantes alpines souvent rares. Au cours de la visite, le parfum de la noix verte vous guidera vers l’atelier de pesage ; la salle des alambics de cuivre, chauffés à la vapeur où se déroule la distillation ; la cave où, dans des foudres de chêne de 4 mètres de haut vieillissent liqueurs et marcs…

Distillerie Kario 44 rue Ste Marie 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

les Frères de la Sainte-Famille produisent des boissons aux vertus bienfaitrices, savant mélange de plantes alpines souvent rares alambics distillerie

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