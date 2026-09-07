Distribution de composteur + initiation et découverte, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des transitions et de l'habitat · Concarneau

Informations pratiques

Distribution de composteur + initiation et découverte Vendredi 18 septembre, 09h30 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur ? Effectuez votre réservation en ligne pour en obtenir, gratuitement, avec les créneaux proposés par Concarneau Cornouaille Agglomération.

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/dechets/dechets-demande-de-composteur/ »}]

Distribution de composteur CCA