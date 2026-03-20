DJ BENS – Le N°1 des DJ franc?ais URBAN MUSIC au Warehouse Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 –

Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte

Figure incontournable de l’Urban Music en France, DJ Bens s’est imposé au fil des années comme une référence absolue du genre. DJ, curateur, dénicheur de hits et véritable showman, il façonne les dancefloors avec une précision redoutable et une énergie communicative.Suivi par plus d’1,5 million de personnes sur TikTok, il enchaîne les dates en France comme à l’international, des plus grands clubs aux scènes majeures, et collabore avec les artistes les plus emblématiques de la scène urbaine. Son sens du timing, sa lecture du public et sa capacité à transformer chaque set en moment fédérateur font de lui un incontournable des nuits urbaines.Avec près de 240 dates par an et une présence régulière sur NRJ, DJ Bens incarne une vision moderne et ultra-efficace de la fête, où les hits s’enchaînent et l’énergie ne retombe jamais. Une soirée pensée pour celles et ceux qui veulent vivre l’Urban Music dans ce qu’elle a de plus puissant et rassembleur.Pour l’accompagner sur cette date, Yofunders et Algone, DJs résidents du Warehouse, seront aux platines ! —???? En partenariat avec NRJ

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/dj-bens-le-n-1-des-dj-francais-urban-music-au-warehouse-nantes



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