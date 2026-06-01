DJ BENS Summer Tour Dienville
DJ BENS Summer Tour Dienville samedi 27 juin 2026.
Dienville
DJ BENS Summer Tour
MBeach Dienville Aube
Tarif : 20 – 20 – 25 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Il est le DJ Urbain Numéro 1 en France ! Dj Bens qui sera sur la scène du Zénith de Paris en fin d’année débarque au M Beach Dienville pour une date unique dans la région !
Une soirée à ne pas manquer ! .
MBeach Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@mbeach.fr
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English :
L’événement DJ BENS Summer Tour Dienville a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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