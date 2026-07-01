AGENDA · Tarnos
DJ Gaël Set Placette du Métro Tarnos
vendredi 10 juillet 2026 · Placette du Métro · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
DJ Gaël Set
Placette du Métro Cabane du métro Tarnos Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 01:00:00
Date(s) :
2026-07-10
DJ Gaël a une mission vous faire danser !
Sur des rythmes latino, disco, funk, salsa ou encore reggaeton, ambiance garantie !
RDV de 19h30 à 1h du matin à la Cabane du Métro. .
Placette du Métro Cabane du métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 03 85
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English : DJ Gaël Set
L’événement DJ Gaël Set Tarnos a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx
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