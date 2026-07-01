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DJ Gaël Set Placette du Métro Tarnos

vendredi 10 juillet 2026 · Placette du Métro · Tarnos

DJ Gaël Set Placette du Métro Tarnos

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Placette du Métro
Adresse
Cabane du métro
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Tarnos

DJ Gaël Set

Placette du Métro Cabane du métro Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 01:00:00

Date(s) :
2026-07-10

DJ Gaël a une mission vous faire danser !
Sur des rythmes latino, disco, funk, salsa ou encore reggaeton, ambiance garantie !
RDV de 19h30 à 1h du matin à la Cabane du Métro.   .

Placette du Métro Cabane du métro Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 03 85 

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English : DJ Gaël Set

L’événement DJ Gaël Set Tarnos a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx

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