DJ NO BREAKFAST (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse samedi 11 juillet 2026.

Toulouse

DJ NO BREAKFAST (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

DJ NO BREAKFAST s’affiche comme un collectionneur de disques vinyles exotiques

et autre amateur de collages sonores. Véritable archiviste de pistes sonores diverses et variées, il chausse régulièrement ses bottes de sept lieues pour en récolter de nouvelles à travers le globe.

Il les collectionne, les fractionne, les assemble, s’en inspire et compose de nouveaux

morceaux. Une signature toute personnelle, aussi singulière que transculturelle.

L’éclectisme de ses référence se fait l’écho de l’étendue de sa créativité. Profession Deejay! .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement DJ NO BREAKFAST (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE