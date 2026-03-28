DJ Pone 30 ans de platines Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
vendredi 25 septembre 2026 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
DJ Pone 30 ans de platines
Vendredi 25 septembre 2026 de 20h30 à 0h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 00:00:00
Date(s) :
2026-09-25
2026 marque les 30 ans de carrière de DJ Pone.
2026 marque les 30 ans de carrière de DJ Pone.
L’idée de cette tournée est née après une Maroquinerie pleine à craquer, où il avait réuni
plusieurs compagnons de route pour une soirée unique.
L’envie de prolonger ce moment s’est imposée naturellement.
Il aurait pu construire un show best-of. Une rétrospective nostalgique, un regard dans le rétro. DJ Pone a préféré construire un live. Un vrai. Un live dans lequel les morceaux de son dernier opus Bass Culture croisent d’autres chapitres de son histoire, transformés et rejoués en direct, entre hip-hop et électronique.
À ses côtés Tidoberman, Cuizinier (TTC), Greg Frite, Dabaaz (Triptik).
Une affiche qui raconte à elle seule une partie du parcours de Pone.
Un parcours qui débute au sein du Double H DJ Crew avant de se faire connaître dans les championnats DMC. Fondateur de Birdy Nam Nam, Victoire de la Musique, il tient ensuite les platines sur les tournées de NTM et des Casseurs Flowters.
En parallèle, il développe une discographie personnelle marquée par les albums Radiant, 1978 et Sarh, EP Erratic Impulses sur Ed Banger et des collaborations avec Oxmo Puccino, Jeanne Added ou Georgio.
Toujours ailleurs, jamais au même endroit.
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2026 marks the 30th anniversary of DJ Pone’s career.
L’événement DJ Pone 30 ans de platines Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 5e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement 14 août 2026
- Côté Cour Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement 18 août 2026
- Kouss Kouss en partage La Plaine Marseille 5e Arrondissement 21 août 2026
- The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement 29 août 2026
- Zack mon ami le petit robot Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 10 septembre 2026