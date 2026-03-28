DJ Pone 30 ans de platines Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

DJ Pone 30 ans de platines

Vendredi 25 septembre 2026 de 20h30 à 0h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 00:00:00

Date(s) :

2026-09-25

2026 marque les 30 ans de carrière de DJ Pone.

2026 marque les 30 ans de carrière de DJ Pone.

L’idée de cette tournée est née après une Maroquinerie pleine à craquer, où il avait réuni

plusieurs compagnons de route pour une soirée unique.

L’envie de prolonger ce moment s’est imposée naturellement.



Il aurait pu construire un show best-of. Une rétrospective nostalgique, un regard dans le rétro. DJ Pone a préféré construire un live. Un vrai. Un live dans lequel les morceaux de son dernier opus Bass Culture croisent d’autres chapitres de son histoire, transformés et rejoués en direct, entre hip-hop et électronique.

À ses côtés Tidoberman, Cuizinier (TTC), Greg Frite, Dabaaz (Triptik).

Une affiche qui raconte à elle seule une partie du parcours de Pone.



Un parcours qui débute au sein du Double H DJ Crew avant de se faire connaître dans les championnats DMC. Fondateur de Birdy Nam Nam, Victoire de la Musique, il tient ensuite les platines sur les tournées de NTM et des Casseurs Flowters.

En parallèle, il développe une discographie personnelle marquée par les albums Radiant, 1978 et Sarh, EP Erratic Impulses sur Ed Banger et des collaborations avec Oxmo Puccino, Jeanne Added ou Georgio.

Toujours ailleurs, jamais au même endroit.



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

2026 marks the 30th anniversary of DJ Pone’s career.

L’événement DJ Pone 30 ans de platines Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille