DJ SET ANISONG et DANSE KPOP – DJ OJO | Crow[n] | Midnight Crew plage de Baud-Chardonnet Rennes Mercredi 8 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée Prix Libre

Soirée festive de l’association manga Morioh Show à base de DJ SET Anisong (mix de musiques d’animés) et démos de danse KPOP.

L’asso manga rennaise Morioh Show fête son 4ème anniversaire en invitant une **artiste japonaise** à se produire sur scène ainsi que deux groupes locaux de **danse KPOP** !

Après 4 ans à proposer à Rennes des rendez-vous réguliers pour parler manga, créer, jouer et se rencontrer, on vous invite à cette soirée **dès 19h et jusqu’à 22h** avant de vous laisser profiter de la projection plein air du film Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda.

L’_**Anisong**_ est un DJ set entièrement composé de musiques iconiques issues des séries animées manga pour danser et chanter à fond…**Profitez-en, c’est inédit à Rennes !**

L’espace scène sera doublé d’un **espace calme** avec tables, jeux de société, chaises et transats pour profiter de la soirée en toute convivialité.

Restauration sur place

Tips pour les artistes au stand d’Accueil

Stand Prévention des risques en milieu festif et équipe mobile disponible en cas de besoin. Informations et contact à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T22:00:00.000+02:00

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plage de Baud-Chardonnet Avenue Jorge Semprún, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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