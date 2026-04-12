DJ Set avec Ruzart L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

DJ Set avec Ruzart

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Plongez dans une ambiance électro avec le DJ set de Ruzart. Entre house et dub techno, laissez-vous porter par des sonorités envoûtantes et une atmosphère immersive pour une soirée rythmée et conviviale. Une invitation à vibrer au son d’un univers musical profond et hypnotique. .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English :

L’événement DJ Set avec Ruzart Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS