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DJ Set avec Ruzart L’Escale Café Culture Landéda

DJ Set avec Ruzart L’Escale Café Culture Landéda vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
L'Escale Café Culture
Adresse
350 Ar Palud
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Landéda

DJ Set avec Ruzart

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Plongez dans une ambiance électro avec le DJ set de Ruzart. Entre house et dub techno, laissez-vous porter par des sonorités envoûtantes et une atmosphère immersive pour une soirée rythmée et conviviale. Une invitation à vibrer au son d’un univers musical profond et hypnotique.   .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11 

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English :

L’événement DJ Set avec Ruzart Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS

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