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DJ set Dox’art La Cabane Blainville-sur-Mer

dimanche 26 juillet 2026 · La Cabane · Blainville-sur-Mer

DJ set Dox’art La Cabane Blainville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Cabane
Adresse
5 Z.A. Conchylicole
Ville
50560 Blainville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Blainville-sur-Mer

DJ set Dox’art

La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

DJ set Dox’art (électro) à 19h30 au bar La Cabane sur la plage de Gonneville à Blainville-sur-Mer.   .

La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie  

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English : DJ set Dox’art

L’événement DJ set Dox’art Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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