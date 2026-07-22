DJ set Dox’art La Cabane Blainville-sur-Mer

Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

DJ set Dox’art

La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

DJ set Dox’art (électro) à 19h30 au bar La Cabane sur la plage de Gonneville à Blainville-sur-Mer. .

La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

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English : DJ set Dox’art

L’événement DJ set Dox’art Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme