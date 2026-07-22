AGENDA · Blainville-sur-Mer
DJ set Dox’art La Cabane Blainville-sur-Mer
dimanche 26 juillet 2026 · La Cabane · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
DJ set Dox’art
La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
DJ set Dox’art (électro) à 19h30 au bar La Cabane sur la plage de Gonneville à Blainville-sur-Mer. .
La Cabane 5 Z.A. Conchylicole Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie
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English : DJ set Dox’art
L’événement DJ set Dox’art Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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