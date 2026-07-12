DJ set Kaléifroscope à l’auberge Generator Paris Generator Paris Paris
samedi 25 juillet 2026 · Generator Paris · Paris
Informations pratiques
Hello à toi qui nous découvres ou nous retrouves, nous sommes le Collectif Kaléifroscope, des DJs femmes et hommes réunis autour d’une palette mondiale de musiques afro-caribéennes :
Afro, Afrobeat, Reggaeton, Dancehall, Salsa, Amapiano, Afro-house, R&B, Funk…
Et bien d’autres styles !
Rejoins-nous pour danser en toute convivialité samedi 25/7/2026 au Generator Paris*, de 20h à 2h. A 2mn du métro Colonel Fabien (ligne 2).
********Entrée gratuite, consommation au bar********
Que tu viennes seul.e, en groupe, entre amis, famille, que tu parles français, anglais, espagnol ou la langue des signes, que tu aies 20, 30 ou +40 ans, on t’attend pour célébrer l’été en dansant ensemble !
Bloque ton agenda sans attendre et viens pour voyager avec nous en plein Paris ✈
*Adresse : 9-11 place du Colonel Fabien, 75010 Paris, Bar Underground -1, Métro Colonel Fabien
******** Inscription obligatoire ici : https://shotgun.live/fr/events/generator-paris-25-7-2026 ********
Au programme : Afro, Afrobeat, Reggaeton, Dancehall, Salsa, Amapiano, Afro-house, R&B, Funk… Pour toutes les générations, toutes les langues, célébrons l’été à Paris sur la piste !
Le samedi 25 juillet 2026
de 20h00 à 02h00
gratuit sous condition
Entrée gratuite sur inscription sur le lien ci-dessous.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 80 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T20:00:00+02:00_2026-07-25T02:00:00+02:00
Generator Paris 9-11 Place du Colonel Fabien, 75010 Métro Colonel Fabien ligne (A 2mn à pied).Paris
https://shotgun.live/fr/events/generator-paris-25-7-2026 chachdeswe@gmail.com
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