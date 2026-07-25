DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin Haras de Gassin Gassin
samedi 19 septembre 2026 · Haras de Gassin · Gassin
Informations pratiques
Gassin
DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin
Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 22:30:00
fin : 2026-09-18 00:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée DJ Set exclusive avec Mosimann (et la participation de GAEL) au Haras de Gassin ! Une nuit électro d’exception dans le cadre prestigieux de la Longines League of Nations. Ne manquez ce concert exclusif à Gassin.
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Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
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English :
Exclusive DJ Set evening with Mosimann (featuring GAEL) at the Haras de Gassin! An exceptional electro night in the prestigious setting of the Longines League of Nations™. Don’t miss this exclusive concert in Gassin.
L’événement DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Gassin
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