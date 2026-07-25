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AGENDA · Gassin

DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin Haras de Gassin Gassin

samedi 19 septembre 2026 · Haras de Gassin · Gassin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Haras de Gassin
Adresse
1999, route du Bourrian
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Tarif
60 60

Gassin

DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin

Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 22:30:00
fin : 2026-09-18 00:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Soirée DJ Set exclusive avec Mosimann (et la participation de GAEL) au Haras de Gassin ! Une nuit électro d’exception dans le cadre prestigieux de la Longines League of Nations. Ne manquez ce concert exclusif à Gassin.
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Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12  contact@polo-st-tropez.com

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English :

Exclusive DJ Set evening with Mosimann (featuring GAEL) at the Haras de Gassin! An exceptional electro night in the prestigious setting of the Longines League of Nations™. Don’t miss this exclusive concert in Gassin.

L’événement DJ Set Mosimann Longines League of Nations au Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Gassin

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