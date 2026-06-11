Dj set Pyrolyse Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

Dj set Pyrolyse

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

PyroLyse propose des sets boum incendiaires girly, pop et vitaminés pour mettre le feu au dancefloor. Elle fait monter la température jusqu’à l’embrasement et entretient la braise à grand coups d’electro, de reggaeton, de bailefunk… .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

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English :

L’événement Dj set Pyrolyse Morlaix a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX