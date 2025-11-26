Dj Sets au Café Marylène Café Marylène Plougasnou

Plougasnou

Dj Sets au Café Marylène

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les Boumeuses de Brest font leur sortie de résidence au Café Marylène. A cette occasion venez participer à la soirée DJ sets, ambiance garantie, ouvert à tous ! .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

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English : Dj Sets au Café Marylène

L’événement Dj Sets au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX