DJ Sets avec Doux Jesus et Faeries Records and guests : Fatale Furylax, L.FRX et sensit1ve, Frac MÉCA, Bordeaux

DJ Sets avec Doux Jesus et Faeries Records and guests :

Fatale Furylax, L.FRX et sensit1ve Samedi 23 mai, 18h00 Frac MÉCA Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

18h – 21h

Doux Jesus – DJ set

Selector instinctif plutôt que DJ démonstratif, Benoit Guerinault (aka Doux Jesus) creuse les sillons d’une musique indocile : post-punk moite, électro mutante, pop bancale, archives oubliées et curiosités contemporaines. Chez lui, le tempo n’est jamais neutre — il est chargé, traversé, habité. Il raconte des histoires sans micro, préfère la collision à la transition propre, et cultive l’incident.

Benoît Guerinault est de ceux qui préfèrent les marges aux lignes bien droites. Directeur artistique et programmateur de l’IBOAT et de l’association TRAFIC, il façonne à Bordeaux, depuis les 90s une vision de la vie nocturne où musiques électriques et électroniques deviennent terrain d’expérimentation, de friction et parfois de doux chaos. À contre-courant des programmations et playlists sous perfusion algorithmique, il défend une approche sensible de la création, un espace où les identités se re-composent.

21h – 23h45

Faeries Records and guests : Fatale Furylax, L.FRX et sensit1ve – DJ set

Dans le cadre de l’exposition Chambres, ghosts et digitales, Færies Records s’est vu confier la programmation d’un plateau musical. Crée par l’artiste Lou Fauroux et la·e DJ Jennifer Cardini, Færies est un projet pluridisciplinaire qui vise à dépasser les frontières entre la musique électronique (expérimentale, avant-gardiste, électronique, queer, ambient…) et les pratiques artistiques transversales ; un espace d’expérimentation et de création hybride intégrant le son et la musique. Pour cet évènement, le label invite Fatale Furylax, L.FRX et sensit1ve, pour une programmation mêlant bass music expérimentale et nappes ambient.

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

18h – 21h

©Lou Fauroux