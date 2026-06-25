Gouvieux

DJ Sunset au château Jeanne & the Forest

2 Avenue François Mathet Gouvieux Oise

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Envie d’une soirée qui sort de l’ordinaire ? Le samedi 18 juillet, le Château Jeanne & The Forest vous invite à vivre une DJ Sunset Session sur ses terrasses musique live, buffet gourmand et coucher de soleil sur le parc.

DJ en live sur les terrasses du château

Buffet gourmand

DJ Sunset Session Soirée musicale sur les terrasses

Envie d’une soirée qui sort de l’ordinaire ? Le samedi 18 juillet, le Château Jeanne & The Forest vous invite à vivre une DJ Sunset Session sur ses terrasses musique live, buffet gourmand et coucher de soleil sur le parc.

‍Une ambiance unique entre élégance et fête

Dès 19h, installez-vous sur les terrasses du château et laissez-vous porter par les sons d’un DJ en live.

Au programme de votre soirée

– DJ en live sur les terrasses du château au coucher du soleil‍

– Buffet gourmand et mignardises délicates

– Ambiance festive et conviviale dans un cadre exceptionnel .

2 Avenue François Mathet Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 37 37 conciergerie@jeanneandtheforest.com

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English :

Looking for a night that’s out of the ordinary? On Saturday, July 18, Château Jeanne & The Forest invites you to enjoy a DJ Sunset Session on its terraces: live music, a gourmet buffet, and a sunset over the park.

Live DJ on the château’s terraces

Gourmet buffet

L’événement DJ Sunset au château Jeanne & the Forest Gouvieux a été mis à jour le 2026-06-25 par Chantilly-Senlis Tourisme