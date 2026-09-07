DJ Vadim et ça fait Bim, Brasserie Tri Martolod, Concarneau
vendredi 9 octobre 2026 · Brasserie Tri Martolod · Concarneau
Informations pratiques
DJ Vadim et ça fait Bim Vendredi 9 octobre, 20h00 Brasserie Tri Martolod Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00
on est chauds pour la rentrée et on invite DJ Vadim pour une soirée exceptionnelle…
food truck sur place – bières artisanales brassées sur place – et toi tu veux être dans la place ?!
billeterie en ligne sur https://www.onparticipe.fr/b/XVYhdSTn
plus d’infos à venir
https://www.facebook.com/events/2068471564545590/
Brasserie Tri Martolod ZA de Colguen Rue Aimé Césaire, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.onparticipe.fr/b/XVYhdSTn »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2068471564545590/ »}] https://www.facebook.com/events/2068471564545590/ AVEN
on est chauds pour la rentrée et on invite DJ Vadim pour une soirée exceptionnelle…
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