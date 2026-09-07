DJ Vadim et ça fait Bim, Brasserie Tri Martolod, Concarneau

Informations pratiques

DJ Vadim et ça fait Bim Vendredi 9 octobre, 20h00 Brasserie Tri Martolod Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

on est chauds pour la rentrée et on invite DJ Vadim pour une soirée exceptionnelle…

food truck sur place – bières artisanales brassées sur place – et toi tu veux être dans la place ?!

billeterie en ligne sur https://www.onparticipe.fr/b/XVYhdSTn

plus d’infos à venir

https://www.facebook.com/events/2068471564545590/

Brasserie Tri Martolod ZA de Colguen Rue Aimé Césaire, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.onparticipe.fr/b/XVYhdSTn »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2068471564545590/ »}] https://www.facebook.com/events/2068471564545590/ AVEN

on est chauds pour la rentrée et on invite DJ Vadim pour une soirée exceptionnelle…