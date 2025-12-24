Djadja & Dinaz, Antarès Arena Le Mans

Djadja & Dinaz

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2026-10-11 18:00:00

2026-10-11

Djadja & Dinaz à Antarès Arena Le Mans !

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu'aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single "En vrai de vrai". Et c'est en 2026, qu'ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

RDV le dimanche 11 octobre 2026 à 18h à Antarès Arena.

Djadja & Dinaz at Antarès Arena Le Mans!

