Djadja & Dinaz, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Djadja & Dinaz Jeudi 15 octobre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

40 € à 65 €

Concert

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant : Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”. Et c’est en 2026 qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith