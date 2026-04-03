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D’JAL CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice

D’JAL CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice

D’JAL CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice samedi 13 juin 2026.

Lieu : CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Adresse : 15 promenade des anglais

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2026-06-13

Fin : 2026-06-13

Heure de début : 21:00

D’JAL Début : 2026-06-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE 15 promenade des anglais 06000 Nice 06

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