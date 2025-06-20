D’JAL Nouveau spectacle Gare du Midi Biarritz
D’JAL Nouveau spectacle Gare du Midi Biarritz jeudi 10 décembre 2026.
D’JAL Nouveau spectacle
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
