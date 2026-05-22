DJ’s aux balcons 2026 Rue du Maréchal Joffre Nantes
DJ’s aux balcons 2026 Rue du Maréchal Joffre Nantes vendredi 12 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:30 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Le concept ? Donner la possibilité à des DJs de jouer depuis un balcon, grâce à l’aimable participation d’habitants qui acceptent de prêter leur balcon.Jeudi 11 juinCollectif Chak ChoukaSami Fatih { Artiste Musicien }Karim Karim { DJ }Le Disquaire du Dimanche { Disquaire }Vendredi 12 juinDuo Juben avec Julien Chilly Jay & Benjamin (Bassline)DJ-set 100 % VinylSamedi 13 juinPaulette Sauvage & ORL
Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.facebook.com/Joffremaruenantes
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