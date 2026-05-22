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DJ’s aux balcons 2026 Rue du Maréchal Joffre Nantes

DJ’s aux balcons 2026 Rue du Maréchal Joffre Nantes

DJ’s aux balcons 2026 Rue du Maréchal Joffre Nantes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue du Maréchal Joffre

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:30 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le concept ? Donner la possibilité à des DJs de jouer depuis un balcon, grâce à l’aimable participation d’habitants qui acceptent de prêter leur balcon.Jeudi 11 juinCollectif Chak ChoukaSami Fatih { Artiste Musicien }Karim Karim { DJ }Le Disquaire du Dimanche { Disquaire }Vendredi 12 juinDuo Juben avec Julien Chilly Jay & Benjamin (Bassline)DJ-set 100 % VinylSamedi 13 juinPaulette Sauvage & ORL

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.facebook.com/Joffremaruenantes


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