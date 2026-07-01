Dlo Doubout – Conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – Conférence Vendredi 11 décembre, 17h30 Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe

Entrée libre et gratuite. Jauge: 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T22:30:00+01:00 – 2026-12-12T00:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T22:30:00+01:00 – 2026-12-12T00:00:00+01:00

Une conférence de Daniel Dabriou, photographe

En parall!èle avec l’exposition d’une sélection de ses oeuvres en tant que photographe auteur, Daniel Dabriou donnera une conférence sur le thème: Photographier le passé au présent : poétique du témoignage et de la mise en scène.

Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville

Une conférence de Daniel Dabriou, photographe

© Daniel Dabriou – conception graphique