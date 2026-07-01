Dlo Doubout – Conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre
vendredi 11 décembre 2026 · Musée Saint John Perse - Pavillon de la Ville · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Dlo Doubout – Conférence Vendredi 11 décembre, 17h30 Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe
Entrée libre et gratuite. Jauge: 100 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T22:30:00+01:00 – 2026-12-12T00:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T22:30:00+01:00 – 2026-12-12T00:00:00+01:00
Une conférence de Daniel Dabriou, photographe
En parall!èle avec l’exposition d’une sélection de ses oeuvres en tant que photographe auteur, Daniel Dabriou donnera une conférence sur le thème: Photographier le passé au présent : poétique du témoignage et de la mise en scène.
Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville
Une conférence de Daniel Dabriou, photographe
© Daniel Dabriou – conception graphique
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