Dlo Doubout – Table ronde, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – Table ronde Lundi 14 décembre, 18h00 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Jauge: 50 personnes. Public: personnels en charge de la conservation des oeuvres, photographes, artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T23:00:00+01:00 – 2026-12-15T01:00:00+01:00

Fin : 2026-12-14T23:00:00+01:00 – 2026-12-15T01:00:00+01:00

Table ronde:Conservation des négatifs, tirages photo (argentique, jet d’encre…) et des fichiers numériques en climat tropical.

Intervenants: un.e représentant.e des archives départementales de Guadeloupe, un représentant.e du collège international de photographie, un.e conservateur/trice du Metropolitan Muséum de New York (sous réserve)

Table ronde animée par Daniel Goudrouffe, photographe

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Table ronde: Conservation des négatifs, tirages photo (argentique, jet d’encre…) et des fichiers numériques en climat tropical.

© Daniel Dabriou – conception graphique