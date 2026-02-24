DOC LOU & THE ROOSTERS Lézignan-Corbières

DOC LOU & THE ROOSTERS

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !

L’Idéal vous propose un concert du groupe Doc Lou & The Roosters.

Figure de la scène blues-rock en Occitanie, ce trio singulier délivre un show énergique et envoûtant comme on les aime. Les critiques sont élogieuses: jouent aussi bien que les Américains (Blues Magazine) machine à groover (ZicaZic) des morceaux qui marquent (SoulBag). Depuis le succès d’estime rencontré à l’International Blues Challenge de Memphis en 2023, l’ascension du groupe est à l’œuvre. Musicalement il puise dans ce qu’il y a de métissé et bouillonnant là-bas du côté de la Louisiane et du Texas. Leur nouvel album »Nobody Cares » (le 3e) sorti en 2026 est un vinyle 45 » plus ténébreux, percutant et incisif. Il fait déjà parler de lui.

Réservation en ligne

.

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!

L’Idéal presents a concert by Doc Lou & The Roosters.

A fixture on the blues-rock scene in the Occitanie region, this singular trio delivers an energetic, spellbinding show, just the way we like it. The reviews have been rave reviews: play as well as the Americans (Blues Magazine) groove machine (ZicaZic) killer tunes (SoulBag). Since their acclaim at the International Blues Challenge in Memphis in 2023, the band’s ascent is well underway. Musically, they draw on the mixed, bubbling sounds of Louisiana and Texas. Their new album »Nobody Cares » (3rd), released in 2026, is a darker, punchier and more incisive 45 vinyl. It’s already getting people talking.

Online booking

L’événement DOC LOU & THE ROOSTERS Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-02-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois