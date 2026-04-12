Doc’n’o | R.E.M. : Documentaire R.E.M. : Rough Cut + Concert V.O.F, STEREOLUX, Nantes

Doc’n’o | R.E.M. : Documentaire R.E.M. : Rough Cut + Concert V.O.F Jeudi 4 juin, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 16€ | Carte Stereolux – offre 1=2 : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Un nouveau Doc’N’Co qui va célébrer REM, groupe culte de Georgie (Usa), emmené par Michael Stipe et Peter Buck, formé aux débuts des 80’s et séparé en 2011. Le groupe règnera sur la musique internationale pendant les 90’s, le documentaire Rough Cut retraçant cette apogée lors de la tournée Monster de 95.

V.O.F., trio regroupant trois musiciens phares de la scène nantaise lui rendront un bel hommage.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/docno-rem-documentaire-rem-rough-cut-concert-vof-04062026-1800 »}]

Un nouveau Doc’N’Co qui va célébrer REM, groupe culte de Georgie (Usa), emmené par Michael Stipe et Peter Buck, formé aux débuts des 80’s et séparé en 2011. Le groupe règnera sur la musique intern … Concert Doc’n’Co