Documentaire sur l’orgue d’Entraygues, puis concert d’orgue filmé et transmis en direct, Église d’Entraygues sur Truyère, Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Documentaire sur l’orgue d’Entraygues, puis concert d’orgue filmé et transmis en direct Samedi 19 septembre, 18h00 Église d’Entraygues sur Truyère Aveyron

Entrée libre et participation généreuse au panier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Réalisé par Pierre Bleue avec la participation du frère Godefroid, titulaire de l’orgue de Conques, ce documentaire de 22 minutes présente de manière pédagogique le fonctionnement de l’orgue d’Entraygues. Il met notamment en lumière les interactions entre l’organiste et l’instrument, qui permettent de faire de celui-ci un véritable orchestre.

La projection sera suivie d’un concert donné par le frère Godefroid. Filmé depuis la tribune, celui-ci sera retransmis en direct sur un écran géant installé dans le chœur de l’église.

Ces deux temps permettront au public de comprendre le fonctionnement de l’orgue et le travail de l’organiste, tout en appréciant les multiples sonorités, harmonies et nuances offertes par cet instrument du XIXe siècle.

Retrouvé dans un état de dégradation avancée dans une écurie d’Île-de-France, l’orgue a été sauvé, restauré et agrandi entre 2010 et 2014 par une équipe de bénévoles. Les travaux ont été dirigés et supervisés par Francis Chapelet, organiste de renommée internationale, fondateur de l’école d’orgue de Bordeaux et spécialiste des orgues anciens.

Église d’Entraygues sur Truyère Place de l’Eglise Saint-Georges, 12140 Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 684 47 21 47 https://sites.google.com/view/lesrencontresmusicalesdupaysde/accueil À Entraygues-sur-Truyère, village remarquable par son pont gothique du XIIIe siècle, les tours de son château médiéval, son corps de logis du XVIIe siècle et les maisons à pans de bois de son centre ancien, l’église du XIXe siècle abrite un orgue à l’histoire singulière.

Construit en 1860 par le facteur d’orgues Stoltz pour l’église Saint-Maur de Saint-Maur-des-Fossés, l’instrument, longtemps délaissé et menacé d’une dégradation irréversible, fut racheté par la paroisse Saint-Georges d’Entraygues grâce à une souscription citoyenne. Il a ensuite été restauré par une équipe de bénévoles, sous la supervision de l’organiste Francis Chapelet, fondateur de l’école d’orgue de Bordeaux et spécialiste des instruments anciens.

Depuis 2014, l’orgue a accueilli une centaine de concerts, ainsi que des ciné-concerts associant la projection d’un film muet à l’improvisation d’un organiste.

Un documentaire récemment réalisé permettra de découvrir l’instrument, son fonctionnement et ses interactions avec l’organiste, qui peut ainsi en déployer toute la richesse orchestrale. La projection sera suivie d’un concert d’orgue, filmé depuis la tribune et retransmis en direct sur grand écran dans le chœur de l’église. Plusieurs parkings sont disponibles à moins de 500 mètres de l’église : place de la République, place Castagnié, avenue de la Truyère, au Boutigou, quai du Lot, ainsi qu’au niveau de la salle multiculturelle, située sur la rive gauche du Lot et accessible par une passerelle.

L’église dispose d’une entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Réalisé par Pierre Bleue avec la participation du Frère Godefroid, titulaire de l’orgue de Conques, le documentaire de 22 minutes explique de manière très pédagogique tout le fonctionnement de et les…

©Robert Couderc