Saint-Laurent-de-la-Salanque

DOG DAY

Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Grand marché canin Nombreux stands animations

9 h Ouverture du marché

10 h Cani-cross Prix du dossard 3 €

11 h 30 Démonstration Ostéopathie

12 h Remise des récompenses Cani-cross

13 h Atelier Toilettage

13 h 30 Démonstration chien-gui…

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Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Large dog market Many entertainment stands

9 a.m. Market opening

10 a.m. Cani-cross Bib price 3 ?

11 h 30 Osteopathy demonstration

12 h Cani-cross awards ceremony

1 p.m. Grooming workshop

1:30 p.m. Mistletoe demonstration…

L’événement DOG DAY Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME