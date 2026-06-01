DOG DAY Saint-Laurent-de-la-Salanque
DOG DAY Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 7 juin 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
DOG DAY
Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Grand marché canin Nombreux stands animations
9 h Ouverture du marché
10 h Cani-cross Prix du dossard 3 €
11 h 30 Démonstration Ostéopathie
12 h Remise des récompenses Cani-cross
13 h Atelier Toilettage
13 h 30 Démonstration chien-gui…
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Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Large dog market Many entertainment stands
9 a.m. Market opening
10 a.m. Cani-cross Bib price 3 ?
11 h 30 Osteopathy demonstration
12 h Cani-cross awards ceremony
1 p.m. Grooming workshop
1:30 p.m. Mistletoe demonstration…
L’événement DOG DAY Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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