Dogs [Nouvelles du parc humain] Michel Schweizer La Coma Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Quintaou / Petite salle · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Dogs [Nouvelles du parc humain] Michel Schweizer La Coma
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 21:20:00
Date(s) :
2026-11-19
Une expérience collective qui installe un dialogue entre le public et la jeunesse d’aujourd’hui.
Dans un dispositif ludique, à la manière d’un jeu de société grandeur nature, avec ses règles et ses consignes, DOGS mène une passionnante exploration de la jeunesse d’aujourd’hui, de ses aspirations et de ses peurs.
Aux frontières de la danse et de l’expérience théâtrale, le spectacle réunit cinq fortes personnalités, toutes et tous danseuses et danseurs, et propose un échantillon d’humanité tendre, drôle et grinçant.
DOGS saisit l’énergie brute et vitale d’une génération aux prises avec les mutations sociales et technologiques de notre temps.
En coréalisation avec l’OARA Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. .
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00
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English : Dogs [Nouvelles du parc humain] Michel Schweizer La Coma
L’événement Dogs [Nouvelles du parc humain] Michel Schweizer La Coma Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet
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