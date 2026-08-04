Dole Secret Dole Tourisme Dole
mardi 4 août 2026 · Dole Tourisme · Dole
Informations pratiques
Dole
Dole Secret
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Laissez-vous conter l’histoire de Dole sous un angle insolite et partez à la découverte de lieux exceptionnellement ouverts au public (La Cure, chapelle des Jésuites, hôtel Richardot Boyvin, La Providence, …) .
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhelldole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dole Secret
L’événement Dole Secret Dole a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole 4 août 2026
- Balade biodiversité en ville L’aérienne Dole 5 août 2026
- Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole 7 août 2026
- Les Nuits des Étoiles Dole 7 août 2026
- Pop Flow Péniche Spera Dole 8 août 2026