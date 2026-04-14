Dom Juan, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

Dom Juan 4 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:20:00+02:00 – 2026-07-04T20:50:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:20:00+02:00 – 2026-07-25T20:50:00+02:00

Dix ans après la création des Fourberies de Scapin et ses 500 représentations en France et à l’étranger, la Compagnie Éternel Été revient à Molière en proposant une nouvelle mise en scène de Dom Juan !

L’adaptation propose un chemin dans l’œuvre originale sans en modifier un mot, dans un respect du texte qui ne refuse pas non plus son humour et le génie des situations comiques offertes. Molière a allumé un feu qui éclaire autant qu’il interroge. Il ne s’agira pas de dévoiler le mystère, de trancher, mais bien de le mettre en scène sans rien lui enlever de son ombre.

Peut-être que Dom Juan n’agit pas directement contre les autres, mais bien pour se comprendre lui-même. S’il brûle tout sur son passage c’est peut-être pour comprendre pourquoi lui ne brûle pas. Que reste-t-il de notre humanité sans empathie ? Qu’est-ce qui est encore sacré pour nous aujourd’hui ? Que faire de ce qu’on nous transmet ? Qu’est-ce qui vient réellement de nous ? Comment être soi ?

Avec : Elisa Benizio, Marion Préïté, Jérôme Pradon, Valentin Fruitier, Guillaume Collignon, Antoine Richard

Lumières : Cyril Manetta

Costumes : Angèle Gaspar

Photo et graphisme : Théo Martin

Régie : Sébastien Husson

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

De Molière – Mise en scène Emmanuel Besnault

Théo Martin