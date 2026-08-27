Dom Juan, Molière Tigran Mekhitarian Cie de l’Illustre Théâtre Matha
vendredi 11 décembre 2026 · Matha
Informations pratiques
Matha
Dom Juan, Molière Tigran Mekhitarian Cie de l’Illustre Théâtre
Salle des fêtes Matha Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Dom Juan rencontre le rap et le hip-hop ! Tigran Mekhitarian transpose le chef-d’œuvre de Molière dans un univers urbain, mêlant texte original, musique et danse pour une relecture puissante et résolument actuelle.
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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Dom Juan, Molière Tigran Mekhitarian Cie de l’Illustre Théâtre Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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