Informations pratiques

Matha

Dom Juan, Molière Tigran Mekhitarian Cie de l’Illustre Théâtre

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Dom Juan rencontre le rap et le hip-hop ! Tigran Mekhitarian transpose le chef-d’œuvre de Molière dans un univers urbain, mêlant texte original, musique et danse pour une relecture puissante et résolument actuelle.

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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Dom Juan, Molière Tigran Mekhitarian Cie de l’Illustre Théâtre Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge