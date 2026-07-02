Dom La Nena Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Dom La Nena

Vendredi 19 mars 2027 de 20h30 à 22h.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19 22:00:00

Date(s) :

2027-03-19

Un ensemble lumineux qui ouvre, à petits coups d’archets, des parenthèses enchantées.

Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice franco-brésilienne, Dom La Nena s’est imposée par un univers à la fois intime et poétique.

Depuis ses débuts, elle a donné plus de 200 concerts à travers le monde, des Philharmonies de Paris et du Luxembourg au Barbican Center de Londres, en passant par le Montreal Jazz Festival, le Konzerthaus de Vienne ou encore le Southbank Center.

Elle propose ici un concert qui revisite l’ensemble de son répertoire. Dom La Nena réunit pour l’occasion deux violons, un alto et un violoncelle autour du sien un dialogue sensible et vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent.



Production La Familia

Violoncelle, voix Dom La Nena

Violon Rozarta Luka

Violon Carla Pallone

Alto Julia Macarez

Violoncelle Amandine Robillard

Création Sonore Thibault Lescure

Photos Jeremiah

A partir de 15 ans .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

A luminous ensemble that, with %E0 gentle strokes of the bow, opens up enchanting interludes.

L’événement Dom La Nena Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis