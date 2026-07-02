Dom La Nena Théâtre de Pertuis Pertuis
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Dom La Nena
Vendredi 19 mars 2027 de 20h30 à 22h.
167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19 22:00:00
Date(s) :
2027-03-19
Un ensemble lumineux qui ouvre, à petits coups d’archets, des parenthèses enchantées.
Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice franco-brésilienne, Dom La Nena s’est imposée par un univers à la fois intime et poétique.
Depuis ses débuts, elle a donné plus de 200 concerts à travers le monde, des Philharmonies de Paris et du Luxembourg au Barbican Center de Londres, en passant par le Montreal Jazz Festival, le Konzerthaus de Vienne ou encore le Southbank Center.
Elle propose ici un concert qui revisite l’ensemble de son répertoire. Dom La Nena réunit pour l’occasion deux violons, un alto et un violoncelle autour du sien un dialogue sensible et vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent.
Production La Familia
Violoncelle, voix Dom La Nena
Violon Rozarta Luka
Violon Carla Pallone
Alto Julia Macarez
Violoncelle Amandine Robillard
Création Sonore Thibault Lescure
Photos Jeremiah
A partir de 15 ans .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
A luminous ensemble that, with %E0 gentle strokes of the bow, opens up enchanting interludes.
L’événement Dom La Nena Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis
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