Domaine de Bernou et brasserie des Cèdres, Domaine de Bernou, La Croix-Blanche

Informations pratiques

Domaine de Bernou et brasserie des Cèdres 19 et 20 septembre Domaine de Bernou Lot-et-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée au cœur d’un parc arboré, la demeure du domaine de Bernou, construite au XVIIIe siècle, constitue un bel exemple d’architecture classique. Sa façade harmonieuse, rythmée par sept travées, son avant-corps central et son élégant escalier d’honneur témoignent de la qualité de cette demeure historique.

Domaine de Bernou 891 route des cèdres, 47340 La Croix-Blanche La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://domainedebernou.com Situé au nord d’Agen, en Lot-et-Garonne, le domaine de Bernou propose 5 grandes chambres d’hôtes dans une belle demeure de 1780. La propriété de 25 ha de prés et de bois offre un calme absolu où le temps s’arrête. D’un côté de la maison, un parc aux arbres remarquables, de l’autre une piscine avec vue dégagée. Par temps clair, on distingue la chaîne des Pyrénées.

Située dans un espace arboré, la demeure du domaine de Bernou date du XVIIIe siècle et présente un bel exemple de construction classique, avec une façade rythmée par sept travées, un avant-corps et…

©S. Michez