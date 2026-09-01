Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles Domaine de Certes et Graveyron Audenge
mardi 15 septembre 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Qu’on les trouve sur terre ou dans l’eau, avec ou sans pattes, les reptiles présentent une immense diversité d’espèces avec chacune ses particularités. Cependant, dans l’ensemble des représentations les concernant, ces rampants souffrent parfois des idées reçues à leur sujet.
Nous vous invitons à la découverte de ces merveilles de l’évolution afin d’apprendre à mieux connaitre leur biologie, leurs comportements ainsi que leur importance dans les écosystèmes.
Gratuit
A partir de 7 ans
Lieu de rendez-vous Domaine de Certes et Graveyron Accueil
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien
15 places disponibles .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
À voir aussi à Audenge (Gironde)
- Domaine de Certes et Graveyron La conche de Lanton Domaine de Certes et Graveyron Audenge 11 septembre 2026
- Concours de pétanque Audenge 12 septembre 2026
- Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge 13 septembre 2026
- Exposition à la Cabane Bleue Mychelle et compagnie Rue du Port Audenge 26 septembre 2026
- Comment aider la faune sauvage en détresse avec la LPO ? Audenge 26 septembre 2026