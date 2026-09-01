Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Informations pratiques

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Qu’on les trouve sur terre ou dans l’eau, avec ou sans pattes, les reptiles présentent une immense diversité d’espèces avec chacune ses particularités. Cependant, dans l’ensemble des représentations les concernant, ces rampants souffrent parfois des idées reçues à leur sujet.

Nous vous invitons à la découverte de ces merveilles de l’évolution afin d’apprendre à mieux connaitre leur biologie, leurs comportements ainsi que leur importance dans les écosystèmes.

Gratuit

A partir de 7 ans

Lieu de rendez-vous Domaine de Certes et Graveyron Accueil

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien

15 places disponibles .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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English :

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Peaux d’écailles Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon