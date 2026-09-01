Exposition à la Cabane Bleue Mychelle et compagnie Rue du Port Audenge

Informations pratiques

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Mychelle et compagnie

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-26

La Cabane Bleue d’Audenge accueille Mychelle et compagnie, un collectif de cinq artistes réunis par l’amitié et le plaisir de créer ensemble.

Au fil de l’exposition, laissez-vous surprendre par la diversité de leurs univers

Dorianne imagine de délicats vêtements pour enfants en coton bio.

Danie dévoile des marines épurées, lumineuses et colorées.

Henri façonne des sculptures uniques en bois, alliant finesse et élégance.

Thierry immortalise avec talent les paysages qui l’inspirent.

Enfin, Mychelle vous invite à entrer dans son univers poétique, sensible et imaginaire.

Peinture, sculpture, création textile… autant de disciplines qui se rencontrent pour offrir une exposition riche en couleurs, en savoir-faire et en émotions.

Venez découvrir ces artistes et leur univers à la Cabane Bleue.

Entrée libre Ouvert à tous .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition à la Cabane Bleue Mychelle et compagnie

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Mychelle et compagnie Audenge a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon